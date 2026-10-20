PM é chamada por denúncia de surto psicótico, mas encontra roqueiro cantando no banheiro no PR

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de um possível surto psicótico no último domingo, 18, no município de Apucarana, no Paraná - porém, quando os agentes chegaram ao local, descobriram que se tratava de um roqueiro cantando no banheiro do seu apartamento.

Segundo a polícia, os agentes foram chamados para prestar apoio à equipe do Samu. Ambas as equipes chegaram juntas ao apartamento na iminência de localizar o suspeito em surto. Os policiais conversaram com o roqueiro de 27 anos, que estava calmo e afirmou não ser usuário de entorpecentes. Ele disse à polícia que não sofria episódio psicótico e que tinha consumido apenas bebida alcoólica.

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O jovem contou que segue carreira musical, é integrante de uma banda de rock e que, antes da chegada dos policiais, estava cantando no banheiro. Ele foi advertido e orientado em relação ao ocorrido, informou a polícia.

Embora não existam leis federais sobre a quantidade de barulho feito em horas específicas do dia, o recomendado por síndicos em apartamentos é evitar som alto depois das 22h.

No entanto, caso algum vizinho perturbe o sossego alheio em qualquer horário do dia, a Lei de Contravenções Penais afirma, em seu artigo 42, que pode ocorrer prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Além disso, se o caso atingir patamares capazes de gerar risco ou dano à saúde humana, pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, com penas que variam de 1 ano a 4 anos de prisão e multa.