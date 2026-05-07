PM de folga se envolve em briga no trânsito, atira e mata homem na zona sul de São Paulo
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Após se envolver em uma briga de trânsito, um policial militar de folga atirou e matou um homem de 25 anos no Jabaquara, bairro da zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na Rua Alba, na noite da última quarta-feira, 6. A vítima foi hospitalizada, mas não resistiu.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) diz que investiga as circunstâncias da morte do rapaz.
De acordo com o boletim de ocorrência, o policial militar de folga estava trafegando pela via de moto, quando "se envolveu em uma discussão de trânsito com ocupantes de um carro".
A briga acabou se desdobrando em uma luta corporal. Na versão do PM, o homem de 25 anos teria tentado pegar uma arma e, por isso, ele acabou abrindo fogo - versão corroborada por testemunhas, segundo a secretaria.
Conforme a SSP-SP, "ocorreram disparos e a vítima foi atingida". O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos. A arma do policial foi apreendida para perícia e exames periciais foram requisitados.
O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 16º Distrito Policial (Vila Clementino). A Corregedoria da Polícia Militar também foi comunicada sobre o episódio e acompanha as investigações.
Os nomes dos envolvidos não foram informados. Por esse motivo, não foi possível localizar a defesa do policial militar.
PM de folga mata homem no Jardins
Na quinta-feira da semana passada, 30 de abril, outro policial militar de folga matou a tiros um homem de 25 anos, no Jardim Paulista, bairro da zona oeste de São Paulo, depois de ter o celular roubado pelo suspeito. O caso aconteceu na região da Rua Augusta.
O boletim de ocorrência indica que o agente caminhava pela via quando foi abordado pelo homem, que mencionou estar armado. Na sequência, o criminoso roubou o celular do agente, que disparou contra o suspeito. Os nomes dos envolvidos não foram informados.
O suspeito ainda tentou fugir de motocicleta, mas acabou caindo por conta dos ferimentos. Ele foi socorrido e hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, região central da capital, e não resistiu.
O caso foi registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A arma do policial e a moto usada pelo suspeito foram apreendidas para perícia.