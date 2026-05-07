TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

PM de folga se envolve em briga no trânsito, atira e mata homem na zona sul de São Paulo

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 18:19:00 Editado em 07.05.2026, 18:29:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após se envolver em uma briga de trânsito, um policial militar de folga atirou e matou um homem de 25 anos no Jabaquara, bairro da zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na Rua Alba, na noite da última quarta-feira, 6. A vítima foi hospitalizada, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) diz que investiga as circunstâncias da morte do rapaz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial militar de folga estava trafegando pela via de moto, quando "se envolveu em uma discussão de trânsito com ocupantes de um carro".

A briga acabou se desdobrando em uma luta corporal. Na versão do PM, o homem de 25 anos teria tentado pegar uma arma e, por isso, ele acabou abrindo fogo - versão corroborada por testemunhas, segundo a secretaria.

Conforme a SSP-SP, "ocorreram disparos e a vítima foi atingida". O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos. A arma do policial foi apreendida para perícia e exames periciais foram requisitados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 16º Distrito Policial (Vila Clementino). A Corregedoria da Polícia Militar também foi comunicada sobre o episódio e acompanha as investigações.

Os nomes dos envolvidos não foram informados. Por esse motivo, não foi possível localizar a defesa do policial militar.

PM de folga mata homem no Jardins

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira da semana passada, 30 de abril, outro policial militar de folga matou a tiros um homem de 25 anos, no Jardim Paulista, bairro da zona oeste de São Paulo, depois de ter o celular roubado pelo suspeito. O caso aconteceu na região da Rua Augusta.

O boletim de ocorrência indica que o agente caminhava pela via quando foi abordado pelo homem, que mencionou estar armado. Na sequência, o criminoso roubou o celular do agente, que disparou contra o suspeito. Os nomes dos envolvidos não foram informados.

O suspeito ainda tentou fugir de motocicleta, mas acabou caindo por conta dos ferimentos. Ele foi socorrido e hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, região central da capital, e não resistiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A arma do policial e a moto usada pelo suspeito foram apreendidas para perícia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
briga morte PM rapaz transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV