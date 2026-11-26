PM de folga reage a tentativa de assalto e atira em suspeito na região da Barra Funda
Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em um suspeito nas proximidades do Terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 26.
Segundo a Polícia Militar, o agente foi abordado na Rua Jornalista Aloysio Biondi, onde há pontos de embarque de diversas linhas municipais de ônibus, por volta das 5h30.
O policial reagiu à abordagem e atingiu o suspeito com um disparo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao homem e o encaminhou ao pronto-socorro da Santa Casa. Não há informações sobre seu estado de saúde dele. A defesa também não foi localizada.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não respondeu ao contato da reportagem. O espaço segue aberto.
A PM afirmou que o homem estava armado com uma pistola com a numeração apagada. Nenhum item foi levado. O caso será registrado no 7º Distrito Policial, na Lapa.