PM de folga é baleado no pé ao tentar impedir assalto em porta de restaurante no Morumbi

Um policial militar de folga foi baleado neste sábado, 19, ao tentar impedir um assalto a um restaurante Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os ladrões fugiram do local em uma motocicleta.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que três ladrões abordam as vítimas na porta do estabelecimento. O PM nota a ação e se aproxima já com a arma nas mãos. Ele atira contra os criminosos e é atingido no pé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os criminosos conseguiram fugir em uma motocicleta em direção à região do Real Parque. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein.

"A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos", escreveu a pasta.