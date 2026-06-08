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PM de folga é baleado ao intervir em tentativa de assalto no Morumbi, em SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 10:20:00 Editado em 08.06.2026, 10:29:53
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Um policial militar de folga foi baleado após intervir em uma tentativa de assalto no Morumbi, na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 7. Um suspeito foi preso.

O caso ocorreu em frente a uma academia na Avenida Duquesa de Goiás, na altura do número 830.

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A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que dois criminosos abordaram um casal no local e anunciaram o assalto. O policial presenciou o crime e interveio, mas foi baleado por um dos suspeitos.

O agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. A Polícia Militar afirmou que, devido ao fato de o policial estar de folga no momento da ação, a divulgação do estado de saúde fica a critério da família. Procurado, o Hospital Israelita Albert Einstein não respondeu à tentativa de contato do Estadão.

Os suspeitos fugiram do local com a arma do agente. Um deles, de 21 anos, foi preso pouco depois por dois guardas civis que passavam pela região. Uma moto com sinais de adulteração também foi apreendida.

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Segundo a SSP, diligências estão em andamento para localizar o segundo criminoso.

O caso foi registrado como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador, tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo no 89° Distrito Policial, do Jardim Taboão.

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BALEADO MORUMBI PM SP
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