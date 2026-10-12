PM confunde equipe do Bope com criminosos, mata subtenente e fere 5 agentes

Equipe da vítima fazia uma abordagem a um veículo quando agentes do 18º batalhão avistaram movimentação

O subtenente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, morreu neste domingo, 11, durante uma operação em Jacarepaguá, bairro da zona sudoeste do Rio de Janeiro. Ele foi alvejado por policiais militares do 18º batalhão, que confundiram a vítima e outros agentes com criminosos.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Silva fazia uma abordagem a um veículo quando agentes do 18º batalhão avistaram uma movimentação.

"Devido à baixa luminosidade no local, os policiais teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa e efetuado disparos contra a equipe", informou a corporação, em nota.

Seis policiais, sendo cinco do Bope e um do 18º batalhão, ficaram feridos e foram socorridos a um hospital. Um deles foi o subtenente Silva, que não resistiu aos ferimentos.

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Uma campanha de doação de sangue vem sendo promovida na internet em favor do sargento Leonardo Malaquias, também ferido. O estado de saúde dos demais feridos não foi informado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital e pela Corregedoria Interna da Polícia Militar. O governo do Estado diz que vai prestar a assistência necessária às vítimas e aos seus familiares.

Gláucio tinha 26 anos de experiência na Polícia Militar fluminense. Ele era irmão de outro agente, o sargento Heber Carvalho, que morreu durante a megaoperação no Complexo da Penha, em outubro do ano passado.

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Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte do subtenente. "Meu pai foi meu melhor amigo, meu conselheiro, meu maior amor, meu pastor, meu exemplo, meu intercessor, meu Porto Seguro", escreveu a filha, Laryssa Viana.

Jéssica Alves, viúva de Heber, relembrou a perda do irmão de Gláucio. "Perdi meu esposo em outubro de 2025 e hoje, no mesmo mês, no aniversário da minha filha, recebo a notícia de que perdi o meu cunhado. A nossa família não suporta mais tanta dor", lamentou.

O velório do subtenente está marcado para esta segunda-feira, 12, às 13h, no Cemitério Jardim da Saudade. O sepultamento será às 16h.