PM aposentado tenta pagar programa com queijo e é detido em MG

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No final, o gerente da casa de prostituição aceitou o pagamento

Minas Gerais não é um estado para amadores! Uma ocorrência inusitada foi registrada na última segunda-feira (15), em Belo Horizonte, depois que um policial militar aposentado tentou pagar um programa sexual com uma peça de queijo. O ex-sargento acabou detido.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem chegou em um hotel que funciona como casa de prostituição fardado. "Utilizando farda, calça e camisa caqui, devidamente identificado com a plaqueta preta e escrita branca, sapato preto, boina preta", detalhou a corporação.

O PM então disse para a atendente que queria "uma hora" com uma mulher. A funcionária do estabelecimento informou que seriam R$ 200. Ele foi para o quarto com a mulher e, quando o programa acabou, lançou sobre a cama uma peça de queijo e um aparelho celular da marca Nokia, afirmando que esse seria o pagamento.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Cachorra viraliza na web 'julgando' os looks da dona; assista

A garota de programa não concordou com a forma de pagamento e, conforme o boletim de ocorrência, o policial a ameaçou, dizendo: "Vai folgar? Sou polícia". O cliente tentou fugir, mas os funcionários do local conseguiram alcançá-lo.

Todos os envolvidos na confusão foram encaminhados para a 6ª Companhia do 1º Batalhão da PMMG. Porém, em certo momento, o gerente do hotel acabou aceitando o queijo e o celular como quitação da dívida. Ninguém foi preso.

Siga o TNOnline no Google News