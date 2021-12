Da Redação

PM algema jovem em moto e o arrasta pela rua em SP; veja

Circulou nas redes sociais nessa terça-feira (30), um vídeo no qual um jovem aparece algemado à moto de um policial militar em São Paulo, sendo arrastado pelo veículo. O registro foi feito na Avenida Inácio de Anhaia Melo, no bairro do Ipiranga.

continua após publicidade .

Ao ser indagada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou seu parecer.

Por meio de nota, a pasta informou: “Após tomar ciência das imagens, a SSP determinou a instauração de um inquérito policial militar para apuração da conduta do referido policial e o seu afastamento do serviço operacional”.

continua após publicidade .

De acordo com a SSP, “a Polícia Militar repudia tal ato e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta”.

Pelas imagens é possível notar que o jovem aparece visivelmente cansado ao correr atrás da moto e, em alguns momentos, abaixa a cabeça.

Nas redes sociais, internautas consideraram o fato como crueldade. “Esses são os candidatos que passam na prova psicológica da PM, que estudam administração pública e direito por um ano e um mês e saem formados da academia de polícia ? Que tristeza”, diz um dos comentários.

continua após publicidade .

“Só fazem com pobre, sempre lembrarei do cara insultando eles lá no bairro nobre e eles de cabeça baixa”, diz um outro comentário.