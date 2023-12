PM agride esposa com socos no rosto e a mata a tiros no meio da rua

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher, identificada como Erika Satelis Ferreira de Lima, de 33 anos, foi morta a tiros pelo marido, que é um agente da Polícia Militar (PM), no meio da rua. Momentos antes de ser assassinada, a vítima foi agredida com socos no rosto. Veja o flagrante abaixo.

Erika e seu companheiro, Thiago Cezar de Lima, se desentenderam na noite desse domingo (3), momentos antes do crime acontecer. O policial estava de folga e a paisana quando efetuou três disparos contra a esposa - dois deles atingiram a mulher. O caso ocorreu na Zona Norte de São Paulo.

O registro feito pelo circuito de monitoramento mostra um veículo parado na Rua Bananalzinho, em Perus. Na sequência, Erika abre a porta da posição de motorista, dá a volta no veículo e abre a porta traseira. No banco de trás está Thiago. Ela tenta tirá-lo de lá, mas não consegue. Ambos saem do automóvel e começam a discutir do lado de fora.

Thiago aparece dando uma série de socos no rosto de Erika. Em seguida ele dá tiros nela. A mulher cambaleia e bate a cabeça no porta-malas, caindo no chão. O soldado entra no carro e acelera o veículo, mas depois retorna e a arrasta até o veículo. Enquanto isso, moradores saem das suas casas para saber o que aconteceu na rua.

Veja:

O PM levou Erika até uma instituição de saúde, contudo nada pôde sere feito. A vítima já estava em óbito. Thiago foi levado para o Presídio Romão Gomes após confessar o crime.



A pistola Glock calibre .40 do policial militar foi apreendida para perícia. A Corregedoria da PM foi acionada para apurar a conduta de Thiago. Ele também responderá criminalmente na Polícia Civil.

O caso é tratado como feminicídio na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher. Erika estava casada há seis meses com Thiago. A mulher deixa duas filhas de um relacionamento anterior.

