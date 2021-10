Plataforma de negociação real ou falsa? Como evitar golpes

Da Redação

Negociar é sempre um risco. No entanto, se você decidir usar uma ferramenta legal, a probabilidade de perder dinheiro dependerá apenas do seu nível de habilidade. Por outro lado, se a plataforma operar ilegalmente ou for falsa, as chances de perder todos os seus investimentos sobem para 100%. Os especialistas da plataforma de negociação Binomo identificaram cinco pontos aos quais você precisa estar atento para não se tornar vítima de golpistas.

Nesta plataforma, os binomistas podem acessar os mercados financeiros em tempo real, e com as ferramentas fornecidas pela empresa, poderão avaliar os riscos e potenciais de cada operação a ser feita. Use o código promocional VIPBINOMO para obter um bônus de +100% em seu depósito.

Os golpistas podem se passar por organizações reais, vender protótipos de produtos existentes ou alegar estar em cooperação com uma grande empresa. Para determinar com que tipo de empresa você está lidando, preste atenção aos seguintes pontos.

Fatores visuais

Preste atenção ao próprio site da organização. Se você perceber que o design foi completamente copiado de outra fonte, os links não funcionam, há erros gramaticais nas descrições, as informações da página não podem ser copiadas ou quaisquer outras deficiências, pode ser uma dica de que você encontrou golpistas. Além disso, um fator importante é ter o protocolo https, o que garante a segurança da página.

Garantias questionáveis

Ninguém pode dar uma garantia de lucros rápidos ou de se obter um retorno em poucos dias. Investir é uma ocupação de longo prazo e a dinâmica muda constantemente nas bolsas de valores. O investimento em títulos está associado ao risco, e uma verdadeira corretora sempre alertará o cliente sobre isso.

Sistemas de pagamento

Veja com quais bancos e serviços de sistema de pagamento a empresa coopera. Uma organização decente terá um acordo com os principais bancos e sistemas de pagamento (como Mastercard, Visa, etc.). Se os pagamentos só puderem ser feitos por meio de carteiras online, isso deve ser um alerta. Pense nisso: empresas sérias não operam apenas com esses tipos de pagamento. Veja as instruções sobre como depositar fundos — por exemplo, nosso tutorial Binomo oferece uma descrição detalhada de como depositar e retirar fundos.

Documentos

Se tudo estiver bem em relação aos pontos anteriores, o próximo passo é examinar os documentos da organização. Apresentar certificados e licenças é um sinal da legitimidade das atividades da empresa, uma demonstração objetiva da sua fiabilidade. Quanto ao app de negociação Binomo, somos membros da International Finance Commission (categoria A), o que garante aos clientes da empresa qualidade de serviço, transparência nas relações e proteção de uma organização de resolução de disputas imparcial e independente. Além disso, a Binomo foi submetida com sucesso a uma auditoria da Verify My Trade (VMT) e recebeu um certificado de qualidade das negociações.

Verifique o endereço de registro. As organizações financeiras legais têm uma autorização de residência legal. Não trabalhe com empresas que não indicaram o endereço legal em seu site.

Verificação

Após se inscrever na plataforma, preste atenção em como os usuários são verificados. A abertura de uma conta de negociação requer uma série de documentos de certificação do cliente e tempo para verificá-los. Não ter um sistema de verificação na plataforma pode ser um indício de fraude. Por exemplo, na Binomo, verificamos não apenas sua identidade, mas também os métodos de pagamento que você usa.

Lembre-se de que, na negociação, os investimentos são sua principal ferramenta para geração de renda adicional.

Seja cuidadoso e cauteloso ao escolher a quem confiar seus fundos.

Se você quiser saber mais sobre a negociação justa, inscreva-se no site da Binomo agora para desenvolver e aproveitar as inúmeras oportunidades que eles oferecem.

Aviso legal: as operações financeiras podem envolver um risco elevado. Avalie todos os riscos e procure orientação de um consultor financeiro independente antes de negociar.