Placa de concreto cede após desabamento e mata homem dentro de contêiner em SC

Estrutura de contenção de um talude cedeu na madrugada desta quarta-feira (11), fazendo com que uma placa de concreto desabasse sobre a estrutura

Um homem de 40 anos morreu soterrado na madrugada desta quarta-feira (11) após um deslizamento de terra atingir o contêiner onde ele se encontrava, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente fatal aconteceu depois que a estrutura de contenção de uma encosta cedeu, provocando o desabamento de uma pesada placa de concreto diretamente sobre o compartimento.

LEIA MAIS: Homem é atropelado pelo próprio carro após possível falha no freio de mão em Cascavel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro por volta da 1h20 e encontrou a vítima presa sob os escombros, bastante ferida e queixando-se de dores intensas. Os socorristas iniciaram imediatamente uma força-tarefa no local, cortando árvores e utilizando ferramentas de corte e expansão para tentar criar uma via de acesso e retirar o homem com vida. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no interior da estrutura.

De acordo com as apurações iniciais dos bombeiros, o contêiner havia sido adaptado para funcionar como uma espécie de kitnet residencial, embora ainda não haja confirmação se o homem morava de forma fixa no endereço. Testemunhas relataram aos agentes que ele trabalhava no local, já que o módulo habitacional ficava instalado dentro do estacionamento de um complexo esportivo que conta com uma pista de corrida. O nome da vítima não foi divulgado oficialmente pelas autoridades.

A retirada do corpo exigiu uma operação complexa, na qual os bombeiros contaram com o apoio de uma retroescavadeira enviada pela prefeitura para erguer a placa de concreto que esmagava o contêiner. O atendimento à ocorrência mobilizou conjuntamente a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Defesa Civil de Balneário Camboriú, que vistoriou a área e determinou a interdição total do imóvel e do entorno devido ao risco iminente de novos deslizamentos de terra.