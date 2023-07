Pix ultrapassa dinheiro e é o meio de pagamento mais usado; saiba mais

O meio de pagamento Pix foi lançado em 2020 pelo Banco Central (BC). Sua principal função era ser um sistema de pagamento de transferências gratuitas e instantâneas entre pessoas e negócios. Ele seria um substituto e imediato das transferências bancárias, aquelas conhecidas como TED e DOC, por exemplo.

O seu terceiro ano de vida, o meio de pagamento Pix é o mais utilizado pelos brasileiros, ultrapassando inclusive o dinheiro.

As pessoas estão usando a modalidade para substituir operações de pagamento, como as feitas com cartão e dinheiro, do que as próprias tranferências.

Essas são algumas conclusões de uma nova pesquisa sobre os meios de pagamentos no Brasil, feita pela McKinsey.

A consultoria entrevistou mais de 5 mil consumidores e também cerca de 30 bancos e instituições financeiras para chegar aos dados, que dizem respeito ao mercado em 2022.

