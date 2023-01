Pitbulls atacam e matam cachorro que passeava com tutor em praça

Da Redação

O ataque ocorreu em um espaço público, frequentado por crianças e idosos

Um cachorro da raça Yorkshire, que é de pequeno porte, morreu ao ser atacado por dois pitbulls em um uma praça localizada no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. O ataque aconteceu na última sexta-feira (30), quando o tutor passeava com o Yorkshire pelo local.

De acordo com as informações do site G1, os cães maiores escaparam pelo portão da frente da casa onde moram e surpreenderam o cãozinho, que se chamava Tom, e o responsável por ele, o advogado Thiago Ortiz Arantes. A praça costuma ser frequentada por crianças e idosos, mas, recentemente, se tornou um ambiente de insegurança após os ataques dos pitbulls.

Thiago entrou na Justiça contra o dono dos pitbulls. "Vamos até o fim para o mínimo de justiça seja feita e essas atrocidades jamais aconteçam novamente. Vamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance a fim de que o causador dessa agressão seja punido", disse.

fonte: Arquivo pessoal O tutor do animal morto espera que a Justiça seja feita

Os moradores do Bairro Bosque da Saúde estão promovendo um baixo-assinado, a fim de que o tutor dos pitbulls mantenha os animais presos ou que os envie para outro local, já que essa não é a primeira vez que eles atacam outro cachorro.

No dia 7 de novembro do ano passado, os mesmos pitbulls atacaram outro cão, que sobreviveu, mas precisou passar por vários procedimentos clínicos. A cadela teve a pelagem retirada para que os ferimentos se curassem. O tutor dela ainda teve o pé mordido pelos pitbulls e fez um boletim de ocorrência pela lesão corporal.

fonte: Arquivo pessoal Um outro cachorro foi atacado pelos pitbulls em novembro de 2022

Com informações do G1.

