Pitbull é achado em situação esquelética; dono é preso por maus-tratos

A Polícia Civil prendeu um homem, de idade não divulgada, na última quarta-feira (17), por suspeita de maus-tratos, em Caldas Novas, Goiás. A prisão do indivíduo aconteceu após as autoridades receberem uma denúncia anônima, que informava que o animal de estimação dele, um cachorro da raça pitbull, estava em uma situação esquelética e vivendo em condições precárias de higiene.

A denúncia anônima foi feita primeiramente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMARH) na terça-feira (16). Os funcionários públicos foram ao endereço e encontraram o tutor do animal, porém, na ocasião, ele se negou a atender a equipe.

O suspeito afirmou que estava "em seu momento de descanso de trabalho". Por conta disso, os agentes foram impossibilitados de averiguar se a denúncia era verdadeira.

No dia seguinte, quarta-feira (17), a equipe da SEMMARH retornou à residência juntamente da Polícia Civil. No local, os agentes públicos foram recebidos pelo investigado e realizaram a busca domiciliar. O pitbull foi encontrado nos fundos da casa e, segundo as autoridades, estava extremamente magro, apresentando sinais acentuados de fraqueza, além de possuir um ferimento aberto no olho.

Também de acordo com os policiais, o ambiente em que o animal se encontrava apresentava um estado precário de higiene, com fezes, mato e focos de dengue. Não havia sinal de comida e a pouca água disponível para o cachorro beber estava em uma panela suja.



Ao ser questionado pelos policiais, o dono do pitbull afirmou que não sabia qual era o problema de saúde do animal, e que estava fazendo “vaquinha” para levá-lo ao veterinário. Disse também, que o cachorro se alimenta dos restos da comida de casa e reforçou que estava sobrecarregado demais para dar os cuidados devidos.



Diante da situação, a polícia encaminhou o animal resgatado aos cuidados veterinários. Na sequência, o tutor foi levado para a delegacia, onde foi interrogado e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos.

Se condenado, o homem poderá cumprir pena de dois a cinco anos de reclusão pelo crime de maus-tratos, além de multa e proibição de guarda.

Com informações do G1.

