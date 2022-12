Pistas com mais de 500 anos podem revelar origens do Drácula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais informações sobre Vlad Drácula podem ser obtidas a partir de dados genéticos

Descobertas feitas por três cientistas podem revelar mais informações sobre o homem que inspirou a criação do vampiro Conde Drácula. A união de Gleb e Svetlana Zilberstein, nascidos no Cazaquistão e moradores de Tel Aviv, em Israel, ao professor de química da Universidade Politécnica de Milão, Pier Giorgio Righetti, pode trazer bons resultados.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do jornal britânico The Guardian, o trio pretende reconstruir figuras históricas com base em dados genéticos. Isso será possível a partir de um método desenvolvido por eles que coleta e interpreta vestígios bioquímicos.

Leia também: UTFPR realiza evento nas áreas de tecnologia e computação

continua após publicidade .

Os pesquisadores utilizarão materiais genéticos presentes na saliva, suor e impressões digitais deixadas em documentos tocados pela pessoa que inspirou a criação do personagem sobrenatural. O material que eles precisaram podem ser encontrados em cartas escritas há mais de 500 anos.

Vlad Drácula, também conhecido como "Vlad, o Empalador", governou a província de Valáquia, atualmente localizada ao sul da Romênia, e a brutalidade era uma de suas características, já que prendia os corpos de seus inimigos em estacas.

A partir dos vestígios encontrados pelos cientistas, será possível descobrir informações sobre a saúde de Vlad Drácula, idade, estilo de vida, a nutrição dele e, até mesmo, as condições do local onde ele morava.

continua após publicidade .

Em maio, Gleb e Svetlana, autointitulados "químicos históricos", estiveram na Transilvânia para periciar o manuscrito escrito ao povo de Sibiu, na atual Romênia, em 4 de agosto de 1475, em que era avisado que o imperador se mudaria para a cidade.



Com a análise, os cientistas esperam retratar as condições moleculares de Vlad Drácula no momento em que ele manuseou a carta, incluindo dados sobre "o que ele havia comido e como era a atmosfera ao seu redor".

Embora neguem um planejamento quanto à data, ela coincide com o aniversário de 125 anos da publicação que deu origem ao vampiro Drácula. Ao The Guardian, Gleb citou eventos sombrios naquele dia.

continua após publicidade .

"A noite toda, após a extração das moléculas do Drácula, choveu, cachorros uivaram e relâmpagos brilharam. Foi realmente uma atmosfera muito mágica. O Conde Drácula abençoou sua libertação do arquivo romeno", disse ele.

Com informações do Uol.

Siga o TNOnline no Google News