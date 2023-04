Piso salarial da enfermagem: Lula convida Cezar Black para cerimônia

Da Redação

O ex-bbb publicou vídeo nas redes sociais

O governo do presidente Lula fez um convite formal para o ex-BBB Cézar Black para a cerimônia oficial que marca a formalização do piso salarial para a enfermagem. É que ele foi um ativista para a defesa da aprovação do valor.

As informações são do 'Choquei', que revelou que o nome do brother foi colocado na lista de convidados da cerimônia que rolou no Palácio do Planalto. O evento está marcado para às 17h30.

Com a implementação do novo piso salarial, a previsão é de que os enfermeiros passem a receber a partir de R$ 4,7 mil, enquanto os técnicos de enfermagem receberão no mínimo R$ 3,3 mil, e os auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2,3 mil.

