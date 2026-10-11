Pirula reaparece em vídeo de 16 minutos em seu canal do YouTube um ano e meio após AVC

Pirula, biólogo e divulgador científico que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no ano passado, voltou a publicar um vídeo longo em seu canal de YouTube neste domingo, 11, após cerca de um ano e meio.

Desde maio de 2025, seu canal tem sido movimentado apenas por lives promovidas por amigos influenciadores, além de um vídeo curto, com poucos segundos, em que aparece agradecendo ao apoio dos fãs, publicado no último mês de julho, e outro em que presta apoio ao youtuber Lito Souza.

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Ainda com dificuldades cognitivas, Pirula pula algumas palavras ao formular suas frases, mas consegue manter linhas de raciocínio e se expressar com certa clareza. Uma mulher o acompanha e faz perguntas para nortear a conversa do influenciador com seu público do YouTube.

Pirula destacou o fato de ser um "sobrevivente" e de manter a "esperança". Relatou estar morando sozinho, ainda que com ajuda constante de cuidadoras profissionais e visitas frequentes de seus pais, familiares e amigos. Ao longo dos dias, faz exercícios de escrita, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Pirula agradece amigos e segue sendo ateu

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O youtuber revelou que sente saudades de gravar vídeos: "O canal é a minha vida." Também destaca que continua sendo ateu. Acredita que teve "sorte" de poder viver "mais um pouco" após o AVC.

O momento em que Pirula fica mais solto, chegando a gargalhar, ocorre em trecho do vídeo em que faz agradecimentos a uma lista de amigos. Entre eles, nomes conhecidos do YouTube como Sérgio Sacani, Átila Lamarino, Felipe Castanhari, Cauê Moura, Jovem Nerd, Azaghal, Emílio Garcia, Camila Massuda e Carlos Ruas.

Ele ainda cita o amigo Mingau, colaborador de seu canal, como alguém "extraordinário" e agradece ao primo, Marcos Siqueira, responsável por organizar sua vaquinha, a quem chamou de "o irmão que nunca tive".

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A vida é um sopro, vivam intensamente, diz Pirula

Pirula ainda cita seu "parceiro Lito", em referência ao youtuber Lito Souza, do canal Aviões e Música, que morreu semanas depois de ter sido diagnosticado com uma doença rara. "Acabou. A vida é um sopro. O tempo dele acabou. Vivam. Vivam a sua vida. Vivam intensamente."

O youtuber ainda encerra seu vídeo em tom otimista: "Vou levantar, andar, me mexer, trabalhar, nadar, passear - na montanha! Passo a passo. A vida é um sopro. Recebi mais uma chance. Permita amar, permita viver, permita andar, permita se mexer. Permita."

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Ao fim do vídeo publicado no YouTube, há ainda alguns registros de momentos anteriores de sua recuperação, em que aparece cantando músicas de Alcione e Zeca Pagodinho.