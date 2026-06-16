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Pintinho nasce com quatro patas e surpreende produtor rural no RS

O pintinho apresenta bom estado de saúde, se alimenta normalmente

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 09:38:57 Editado em 16.06.2026, 09:42:23
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Pintinho nasce com quatro patas e surpreende produtor rural no RS
Autor Foto: Jorge Pinheiro/Arquivo pessoal

O nascimento de um pintinho com quatro patas chamou a atenção de um produtor rural em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O caso incomum foi registrado na sexta-feira (12) e está relacionado a uma condição congênita rara conhecida como polimelia, caracterizada pelo desenvolvimento de membros adicionais.

De acordo com o diretor da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vladimir Pinheiro do Nascimento, a origem da anomalia ainda não é totalmente compreendida. Segundo ele, a condição costuma estar associada a mutações espontâneas que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário.

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O animal nasceu em uma propriedade rural pertencente ao produtor Jorge Pinheiro. Apesar da característica incomum, o pintinho apresenta bom estado de saúde, se alimenta normalmente e não demonstrou outras alterações físicas ou comportamentais.

Surpreso com a situação, o produtor comentou o caso de forma bem-humorada. Segundo ele, nunca havia visto um pintinho com “tração nas quatro rodas”, em referência ao número de patas do animal.

Na prática, porém, apenas duas das quatro patas são utilizadas para locomoção. Os membros extras não apresentam movimentação e não participam dos deslocamentos do pintinho.

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Especialistas explicam que, embora a polimelia seja considerada rara, ela nem sempre compromete significativamente a qualidade de vida do animal. Conforme o veterinário, o principal desafio costuma estar relacionado à mobilidade. Ainda assim, se conseguir acessar água e alimento sem dificuldades, o pintinho pode apresentar um desenvolvimento próximo ao considerado normal para a espécie.

O caso despertou curiosidade entre moradores da região e repercutiu nas redes sociais devido à raridade da condição.

Informações: G1

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