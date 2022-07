Pílula contra ressaca começa a ser vendida na Europa; entenda

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Começou a ser vendida nesta semana na Europa uma pílula que promete aliviar os efeitos da ressaca. Dois comprimidos do suplemento Myrkl devem ser tomados pelo menos uma hora antes da ingestão de bebida, segundo a fabricante, para aliviar os incômodos efeitos do dia seguinte a uma noite de exagero no álcool, como dor de cabeça, cansaço ou tontura.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a empresa, o remédio permite que o álcool no organismo seja quebrado em água e gás carbônico. Isso ocorre por meio da ativação de bactéria (Bacillus subtilis and Bacillus coagulans), um aminoácido (L-cysteine) e da vitamina B12.

A ideia é fazer com que essa decomposição aconteça antes de o líquido chegar ao fígado, onde o processamento da substância é mais lento. Conforme a empresa, com o uso do produto a redução nos níveis de álcool após uma hora é de cerca de 70%.

continua após publicidade .

O suplemento pode ser comprado online, com 30 cápsulas ao preço de £30 (cerca de R$ 192). Há opções de entrega delivery para o Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Noruega, Itália, Suécia, Dinamarca, Áustria, Finlândia e Suíça.