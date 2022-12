Pilotos e comissários mantêm greve e rejeitam proposta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os profissionais vão cruzar os braços por pelo menos duas horas nesta segunda-feira (19)

A greve de pilotos, copilotos e comissários de bordo de todo o Brasil está mantida para segunda-feira (19/12). Neste domingo (18/12), a categoria rejeitou uma proposta apresentada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) e decidiu manter a paralisação.

continua após publicidade .

A greve dos aeronautas foi convocada na quinta-feira (15/12). Os profissionais vão cruzar os braços por pelo menos duas horas, das 6h às 8h, em protesto que pode se repetir por prazo indeterminado. O governo federal foi informado e monitora a situação.

-LEIA MAIS: Pilotos e comissários decretam greve nacional para segunda (19)

continua após publicidade .

Conforme o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), serão atrasadas decolagens de voos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo; Viracopos, em Campinas; Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro; Confins, em Belo Horizonte; Juscelino Kubitschek, em Brasília; Salgado Filho, em Porto Alegre; e Pinto Martins, em Fortaleza.



A ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), estipulou uma multa de R$ 200 mil caso o sindicato não cumpra a decisão do tribunal. Segundo a magistrada, a paralisação de pilotos e comissários tem potencial para causar graves danos à população, especialmente por ocorrer em um período de aumento da demanda no transporte aéreo, com as viagens de fim de ano.

A categoria informou que seguirá seu “manual de greve”: 100% dos tripulantes estarão a postos, mas cerca de 1% a 2% deles vão atrasar alguns voos. O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) garante que todas as viagens serão realizadas e que não haverá cancelamento de voos.

continua após publicidade .

A derradeira tentativa de negociação para evitar a greve foi intermediada pelo vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga.

A proposta do SNEA foi rechaçada por 76,3% dos pilotos, copilotos e comissários de bordo que votaram em uma assembleia online (5.767, ao todo). A assembleia teve início às 22 horas de sábado (17/12) e terminou neste domingo, por volta das 15 horas.

A proposta recusada pela categoria previa a renovação da atual convenção coletiva dos aeronautas, um reajuste de salários e benefícios pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 5% de ganho real (acima da inflação) e a inclusão de uma nova cláusula que autoriza os tripulantes a venderem voluntariamente algumas folgas.

continua após publicidade .

Quais reivindicações

Os aeronautas reivindicam um reajuste salarial de 10,9%, que representa a recomposição inflacionária anual de 5,9% somada a um aumento real de 5%.

Além disso, o sindicato pede que as companhias aéreas, representadas pelo SNEA, cumpram outros pontos negociais, como um período máximo de espera entre os voos da tripulação.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News