Pilotos e comissários decretam greve nacional para segunda (19)

Da Redação

Pilotos e comissários de voo aprovaram greve nacional para a próxima segunda-feira (19) em assembleia do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA)

Pilotos e comissários de voo aprovaram greve nacional para a próxima segunda-feira (19) em assembleia do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), realizada nesta quinta-feira (15/12). A partir de segunda-feira, os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza devem parar das 6h às 8h.

Conforme o sindicato, a paralisação deve ocorrer por “tempo indeterminado”. Entre as demandas, a principal é a melhoria nas condições de trabalho para renovar a Convenção Coletiva de Trabalho. Em nota, o SNA afirma que “as empresas continuam intransigentes, se recusando a conceder uma remuneração mais digna aos tripulantes, além de propor que pilotos e comissários trabalhem mais horas”.

Também desejam definir os horários de início de folgas, proibindo mudanças dessas datas, e aumentar o cumprimento dos limites estabelecidos de tempo em solo entre voos. Além disso, os aeronautas pedem uma recomposição das perdas inflacionárias.

“O setor aéreo vem se recuperando aceleradamente, com lucros maiores do que os do período pré-pandemia. Além disso, a procura por passagens aéreas aumentou e os preços impostos aos passageiros subiram drasticamente”, diz o comunicado. Duas propostas enviadas pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) foram rejeitadas com maioria dos votos pelos integrantes do SNA.

As informações são do Metrópoles.

