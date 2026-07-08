Piloto se joga de avião em pleno voo e aluna de 22 anos pousa aeronave sozinha

"Você sabe o que tem que fazer, siga em frente", teria dito o instrutor de voo à aluna antes de pular do avião

Um piloto que atuava como instrutor de voo de 42 anos abriu a porta de um avião em pleno voo e se jogou no último sábado (04) em Córdoba, na Argentina, deixando uma aluna de 22 anos sozinha na cabine. A jovem, que já possuía brevê (licença para pilotar), avisou a equipe de solo sobre o ocorrido e conseguiu pousar em segurança. O corpo de Leandro Bertazzo foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, província de Córdoba.

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De acordo com o diretor da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, Eduardo Alvarez, ao jornal argentino "Clarín", Bertazzo teria dito à aluna: "Você sabe o que tem que fazer, siga em frente." Em seguida, tirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta da aeronave — um Cessna C-150, de pequeno porte, que estava a cerca de 250 metros de altitude. A abertura da porta, segundo Alvarez, é muito difícil de ser realizada devido à pressão do ar.



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A aluna, cujo nome não foi divulgado, apesar de abalada, contatou a equipe em solo para receber orientações e realizou o pouso normalmente. Ela estava fazendo uma sessão de treinamento e tinha poucas horas de voo. O "Clarín" informou que Bertazzo havia procurado atendimento psiquiátrico, mas não comunicou à escola de aviação. No sábado, seu comportamento não levantou suspeitas entre os colegas.

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A única atitude diferente foi pedir carona ao aeroporto, em vez de ir com seu próprio carro, como de costume. Antes do voo em que saltou, ele havia realizado outro voo de instrução no mesmo dia.

O incidente está sendo investigado pela Justiça Federal de Córdoba. Bertazzo, embora atuasse como instrutor, havia feito carreira como piloto comercial.