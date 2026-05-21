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ACIDENTE

Piloto morre carbonizado após queda de helicóptero em Santa Catarina

Aeronave modelo Robinson R44 estava com documentação vencida desde 2024

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 15:38:13 Editado em 21.05.2026, 15:38:08
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Piloto morre carbonizado após queda de helicóptero em Santa Catarina
Autor Helicóptero pegou fogo após queda em Pomerode - Foto: Corpo de Bombeiros/SC

Um piloto de 71 anos morreu carbonizado após o helicóptero que ele conduzia cair e pegar fogo na manhã desta quinta-feira (21), no município de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A vítima foi identificada como Hans Ulrich Frank e era a única ocupante da aeronave modelo Robinson R44, que estava legalmente impedida de operar. Segundo os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o equipamento apresentava o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vencido desde agosto de 2024, documento obrigatório que atesta os padrões de segurança e manutenção.

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O acidente foi registrado por volta das 8h40 em uma área de campo e de difícil acesso localizada no bairro Testo Central. Equipes dos Bombeiros Voluntários foram as primeiras a chegar ao local e encontraram o helicóptero totalmente tomado pelas chamas. Após o controle do incêndio, os socorristas confirmaram o óbito do piloto. A localização exata dos destroços exigiu um esforço adicional das equipes aéreas de resgate, uma vez que um forte banco de nevoeiro reduzia drasticamente a visibilidade na região.

Durante o sobrevoo de buscas, o Corpo de Bombeiros identificou uma rede de alta tensão partida pela metade a cerca de 400 metros de distância do ponto onde a aeronave caiu, o que levanta a hipótese de uma colisão com a estrutura antes da queda em solo. A área do acidente permanece isolada para os trabalhos de perícia e remoção do corpo. A investigação sobre a dinâmica e as causas exatas do sinistro ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que já foi acionado.

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