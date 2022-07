Piloto faz pouso de emergência em rua residencial na Bélgica; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O avião de pequeno porte sobrevoava a cidade de Sint-Andries, próxima de Bruges, quando apresentou instabilidade

Um piloto de avião precisou realizar um pouso de emergência em uma rua residencial na Bélgica, com a ajuda de um sistema de paraquedas, e deixou moradores da localidade assustados. O episódio aconteceu nesta sexta-feira (15) e testemunhas gravaram o momento da queda da aeronave. O vídeo compartilhado nas redes sociais vem chamando a atenção dos internautas de todo o mundo.

continua após publicidade .

O avião de pequeno porte sobrevoava a cidade de Sint-Andries, próxima de Bruges, quando apresentou instabilidade e, devido a isso, começou a perder altitude. As imagens feitas por moradores mostram o momento em que o piloto, que não teve a identidade revelada, aciona um sistema de paraquedas de emergência e pousa a aeronave de nariz no meio de uma rua residencial, quase atingindo uma van estacionada.

Conforme informações da Agência Associated Press (AP), uma testemunha alegou ter ouvido duas pequenas explosões, antes da aeronave aterrissar lentamente. Até o momento, não há informações sobre a causa da queda da aeronave.

continua após publicidade .

De acordo com o Diário de São Paulo, os moradores se aproximaram do avião que estava pendurado entre os cabos do paraquedas. O piloto foi imediatamente socorrido e, apesar de muito abalado, sofreu apenas ferimentos leves.

Assista o vídeo feito por testemunhas do acidente:

In Sint-Andries, bij Brugge, is vanmiddag een vlieguigje neergestort. Dankzij de parachute aan het vliegtuig(!) kon de piloot nadien gewoon naar buiten klimmen. pic.twitter.com/U9hdEmSAXQ continua após publicidade . July 15, 2022





Curiosidade

Ainda segundo o Diário de São Paulo, diversos aviões de pequeno porte passaram a contar com paraquedas instalados como medida de segurança. Em caso de falha no motor ou outra adversidade, o piloto pode acioná-los para um pouso de emergência.

continua após publicidade .

No entanto, o que chocou as testemunhas e especialistas, é que o mecanismo de segurança permitem que o pouso seja de forma horizontal, porém o episódio desta sexta-feira (15), o avião pousou de bico, pois a cauda do avião ficou presa nas linhas.





Fonte: Informações do Diário de São Paulo.

Siga o TNOnline no Google News