Piloto e filho do prefeito de Jequitinhonha são as vítimas fatais de acidente aéreo em BH
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As duas vítimas fatais do acidente aéreo que ocorreu em Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira, 4, são o piloto Wellington de Oliveira, de 34 anos, e o empresário e veterinário Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT). Fernando estava sentado no assento de copiloto da aeronave.
A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que também identificou os outros três passageiros da aeronave, que foram hospitalizados: o empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos; Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25; e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos. Eles estão internados no Hospital Estadual João XXIII, na capital mineira.
O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), divulgou uma nota prestando solidariedade às vítimas e aos seus familiares.
"Recebo com profunda tristeza a notícia da queda do avião em Belo Horizonte. Meus sentimentos às famílias do piloto Wellington Oliveira e de Fernando Moreira Souto, filho do prefeito de Jequitinhonha, que perderam a vida. Meu abraço ao Prefeito Nilo. Minhas orações e de Christiana por eles e pela recuperação de Leonardo, Arthur e Hemerson, internados no João XXIII", disse o chefe do Executivo estadual.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave começa a perder altitude e se choca contra o prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para o resgate, a colisão ocorreu em uma área onde fica a escada do edifício, o que contribuiu para que nenhum morador ficasse ferido.
Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), foram acionados para investigar a queda do avião. Segundo a FAB, os peritos realizam uma apuração inicial, incluindo a confirmação de dados, verificação dos danos provocados na e pela aeronave, além da preservação de elementos. Não há prazo para a conclusão das investigações.
Vítimas identificadas no acidente:
Wellington Oliveira, piloto, de 34 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora;
Fernando Moreira Souto, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha (MG), de 36 anos. Ele estava no banco do copiloto e também morreu no local;
Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos. Está hospitalizado;
Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos. Está hospitalizado;
Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos. Está hospitalizado.
Filho de prefeito está entre as vítimas
Em razão da morte de Fernando, a administração municipal de Jequitinhonha decretou luto oficial de três dias na cidade e informou que as bandeiras serão hasteadas a meio mastro em todos os órgãos públicos municipais.
A reportagem apurou que a vítima estava na aeronave em uma viagem de negócios e que o avião chegou a aterrissar no Aeroporto da Pampulha, na capital, para o desembarque de uma passageira, antes de decolar novamente e sofrer o acidente.
"Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal se solidariza com o prefeito, sua esposa, familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências e rogando a Deus que conforte a todos", informou a prefeitura, por meio de nota.
Fernando era empresário e também tinha formação em medicina veterinária. Ele deixa esposa e dois filhos. (Colaboraram Rayanderson Guerra e Ederson Hising)