Piloto de paramotor morre após linha de pipa cortar equipamento em SP

O piloto de paramotor Adriano Azevedo dos Santos, de 41 anos, morreu na última segunda-feira (24) após sofrer um acidente provocado por uma linha de pipa cortante enquanto voava na praia do Bopiranga, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A vítima caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros depois que a estrutura do equipamento perdeu sustentação no ar.

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Segundo familiares e o instrutor de voo que acompanhava o passeio no domingo (23), dia da queda, a linha chilena atingiu o velame — o tecido flexível que funciona como a asa do paramotor —, rasgando a estrutura de ponta a ponta. Morador de Cubatão (SP), Adriano praticava o esporte como hobby há dois anos e já estava habilitado para voar sozinho.

Logo após o impacto na faixa de areia, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro no local. O piloto sofreu trauma com hematoma frontal, fratura na tíbia e diversas escoriações pelo corpo. Os profissionais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar e encaminharam a vítima ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Ana Costa, em Santos, onde a morte foi constatada no dia seguinte.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos e encaminhada ao 1º Distrito Policial de Itanhaém, que ficará responsável por investigar as circunstâncias do acidente. Exames periciais também foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML).

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Em nota, a Prefeitura de Itanhaém reforçou que possui uma legislação municipal que proíbe o uso, o fornecimento e a venda de cerol, linha chilena ou qualquer outro material cortante para empinar pipas. O município enfatizou ainda que pais e responsáveis legais respondem civilmente pelos atos de menores de idade. A Guarda Civil Municipal informou que não recebeu chamados ou denúncias de uso do material proibido no dia do acidente.