Piloto de avião passa mal durante voo e morre após pouso de emergência

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O piloto de um voo comercial da companhia aérea Latam morreu após realizar um pouso de emergência em um aeroporto no Panamá na última segunda-feira, 14 de agosto. O avião saiu de Miami, nos Estados Unidos, e tinha como destino Santiago, no Chile.

continua após publicidade

De acordo com as informações fornecidas pela Latam, o piloto, que tem mais de 25 anos de experiência, passou mal durante o voo. Inclusive, ele era um entre os três membros da tripulação técnica da aeronave.

Após o homem passar mal, todos os protocolos de segurança foram adotados para mantê-lo com vida. Devido a isso, um pouso de emergência foi realizado no Aeroporto Internacional do Panamá, onde, rapidamente, uma equipe médica atendeu o piloto.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Piloto de avião passa mal e passageiro assume voo

Apesar de todos os esforços, o tripulante acabou não resistindo.

Por meio de nota, a Latam expressou condolências à família e agradeceu pelo tempo de trabalho que o profissional desempenhou na empresa.



continua após publicidade

"Somos profundamente gratos por seus 25 anos de experiência e sua valiosa contribuição que sempre se destacou pela sua dedicação, profissionalismo e empenho."

Após a parada de emergência no Panamá, os passageiros seguiram viagem para Santiago em outro voo.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News