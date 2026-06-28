Piloto de 74 anos sobrevive com ferimentos leves após queda e incêndio de avião

Idoso estava sozinho na aeronave e sofreu escoriações; ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital

Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo no início da tarde deste domingo (28), em uma fazenda na zona rural de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O único ocupante da aeronave era o piloto, de 74 anos, que também é o proprietário do local onde ocorreu a queda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de que o avião tenha apresentado um problema técnico durante a decolagem, por volta das 13h.

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Apesar do impacto e do incêndio subsequente, o idoso sofreu apenas ferimentos leves. Ele apresentou um corte no joelho esquerdo, uma contusão na cabeça e escoriações nas mãos. O piloto foi prontamente socorrido por uma equipe aeromédica dos bombeiros, que utilizou um helicóptero para transportá-lo ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado na capital goiana. Como o nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades, não foi possível obter uma atualização médica oficial sobre o seu estado de saúde.

Além de realizar o resgate aeromédico, o Centro de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros também atuou de forma decisiva no controle do fogo. O rápido combate às chamas na estrutura da aeronave garantiu que o incêndio não se alastrasse pela vegetação da propriedade rural. As equipes seguem trabalhando no local da ocorrência para preservar a área e auxiliar na apuração das causas exatas do acidente aéreo.



