Piloto de 72 anos sobrevive à queda de avião e é resgatado em mata no Pará
Altevir Edson conseguiu sair dos destroços em busca de ajuda, mas acabou desorientado na vegetação densa; caso será investigado pela FAB
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Um piloto de 72 anos, identificado como Altevir Edson, foi resgatado com vida no último sábado (16) após a queda do avião monomotor que ele conduzia no distrito de Murinim, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém (PA). O idoso, que passou a noite perdido em uma área de mata fechada, foi localizado a cerca de cinco quilômetros do local onde a aeronave caiu. Segundo o relato do próprio piloto às equipes de resgate, o acidente teria sido provocado pela colisão com um urubu.
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A queda ocorreu na manhã de quinta-feira (15). Após o impacto, o piloto conseguiu sair sozinho da aeronave e entrou na mata em busca de socorro, mas acabou desorientado em meio à vegetação densa. Ao chegarem ao local do acidente, as equipes de busca encontraram apenas a estrutura do avião e acionaram equipes especializadas em resgate florestal. Durante a varredura, os agentes localizaram objetos pessoais atribuídos a Altevir, como relógio, óculos, roupas e um pedaço de vidro quebrado com marcas de sangue, o que confirmou que ele havia sobrevivido e deixado os destroços.
Após ser localizado pelas equipes de busca, Altevir recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda na mata e, na sequência, foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Até o momento, o estado de saúde do paciente não foi detalhado pelas autoridades.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelo Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por ocorrências na região Norte. A investigação deverá confirmar a hipótese de "bird strike", como é conhecido o impacto com aves no setor aéreo. Informações preliminares do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), vinculado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), apontam que a aeronave estava em situação regular e que o piloto possuía vasta experiência de voo.