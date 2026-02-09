Piloto da Latam é preso em Congonhas por suspeita de exploração sexual infantil

Um piloto, de 60 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (9) dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O profissional da Latam Airlines é investigado por integrar uma organização criminosa voltada à exploração sexual de crianças e adolescentes.

LEIA MAIS: Acidente na BR-277 deixa três mortos no PR; mãe e filho estão entre as vítimas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito utilizava documentos falsos para frequentar motéis com menores e era responsável pela produção e venda de material de pornografia infantil.

A prisão faz parte da "Operação Apertem os Cintos", que também deteve uma mulher de 55 anos acusada de comercializar as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, para o piloto. A ação policial mobilizou 32 agentes e 14 viaturas para o cumprimento de mandados em São Paulo, Guararema e no setor operacional do aeroporto.

O inquérito, que tramita desde outubro de 2025, já identificou três vítimas diretas e aponta que os crimes não eram isolados, mas parte de uma estrutura organizada com divisão de tarefas e habitualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os envolvidos respondem por crimes como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição, armazenamento de pornografia infantojuvenil, stalking e coação no curso do processo. Em nota oficial, a Latam Airlines informou que abriu uma apuração interna e que o voo LA3900, onde ocorreu a detenção, seguiu o cronograma normalmente.

A companhia reforçou que repudia ações criminosas e colabora com as autoridades. A defesa do piloto ainda não se manifestou sobre as acusações.



