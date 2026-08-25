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Piloto brasileiro desenha nome de Lito Sousa durante voo no céu do Texas

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em homenagem ao amigo Lito Sousa, o piloto brasileiro Enderson Rafael escreveu na noite de segunda-feira, 24, o nome do influenciador no céu do Texas, nos Estados Unidos. A bordo de um Cessna 150M, Rafael passou pouco mais de três horas em voo na região de Dallas para concluir o desenho, que, segundo ele, teve aproximadamente 80 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de altura.

Após o pouso, Rafael publicou um vídeo nas redes sociais em que mostrou o resultado e contou detalhes da operação. "Hoje a gente escreveu o nome do Lito aqui sobre o Texas, muito maior do que vocês já viram antes", disse. "3h para fazer o Lito maior que SP!", comentou o piloto.

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O trajeto do voo, registrado pelo Flightradar24, revelou o desenho "Lito" formado pelo percurso feito por Rafael.

Relembrando a amizade, o piloto disse ter sido um dos primeiros passageiros de Lito quando o influenciador passou a voar aeronaves Cirrus. O voo ocorreu em São José dos Campos, no interior paulista.

"Hoje é a minha maneira de prestar uma homenagem a esse grande nome da aviação e um grande amigo também", disse.

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Lito Sousa, conhecido pelo conteúdo sobre aviação e por participações em podcasts e programas de televisão, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A DCJ é uma doença neurodegenerativa rara associada ao acúmulo de príons, proteínas anormais que comprometem o funcionamento do cérebro. A doença pode causar alterações motoras, de coordenação, visão, memória, comportamento e outras funções cognitivas.

O diagnóstico mobilizou familiares, amigos e seguidores de Lito, que vêm acompanhando o estado de saúde do influenciador.

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