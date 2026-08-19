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SAÚDE

Pielonefrite: entenda a infecção nos rins que levou Bianca Andrade ao hospital

Empresária relatou ausência de sintomas comuns antes de apresentar febre e dor lombar; condição pode evoluir para infecção generalizada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pielonefrite: entenda a infecção nos rins que levou Bianca Andrade ao hospital
Autor O quadro evoluiu de forma silenciosa até a bactéria atingir os rins de Bianca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A empresária Bianca Andrade, de 31 anos, revelou detalhes sobre sua recente internação hospitalar após ser diagnosticada com pielonefrite, uma infecção bacteriana grave que atinge um ou ambos os rins. O problema costuma surgir quando bactérias do trato urinário inferior, como as causadoras da cistite na bexiga, sobem pelos ureteres até a pélvis renal. A influenciadora fez um alerta aos seus seguidores nas redes sociais ao contar que praticamente não apresentou os sintomas mais conhecidos de uma infecção urinária convencional, como a ardência ao urinar.

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O quadro evoluiu de forma silenciosa até a bactéria atingir os rins de Bianca, provocando febre e dores na região lombar. A elevação da temperatura corporal foi o fator decisivo para que a empresária buscasse atendimento médico imediato. Caso não seja tratada a tempo com o uso de medicação adequada, a pielonefrite pode fazer com que os microrganismos caiam na corrente sanguínea, desencadeando a sepse, uma resposta inflamatória grave do organismo que compromete o funcionamento de múltiplos órgãos e pode levar à morte.

Durante o seu relato, Bianca relembrou que a atriz Carolina Dieckmann também enfrentou a mesma condição em junho, quando deu entrada em um hospital com 39ºC de febre e dores nas costas, geradas por uma infecção igualmente assintomática no início. A anatomia feminina favorece o surgimento desse tipo de quadro, já que a uretra mais curta facilita o acesso e a subida de bactérias até os órgãos do sistema urinário. Além das infecções de bexiga não tratadas, a presença de cálculos renais e alterações no fluxo da urina também figuram entre os fatores de risco.

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Os principais sintomas da pielonefrite incluem febre alta acompanhada de calafrios, dor forte e localizada na região das costas, náuseas, vômitos, mal-estar intenso e alterações no aspecto da urina, que pode apresentar sangue, odor forte ou coloração turva. O diagnóstico é confirmado por meio de exames de urina e de sangue, por vezes complementados por exames de imagem. O tratamento exige a prescrição de antibióticos por um período de 7 a 14 dias, sendo que casos mais graves ou com risco de complicação necessitam de internação para administração de medicamentos por via intravenosa.

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bianca andrade doenças urinárias infecção nos rins pielonefrite saúde dos rins
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