Picles do McDonald's grudado em teto é colocado à venda por R$ 30 mil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nas redes sociais, muitos usuários ficaram divididos em relação à obra

Uma obra de arte um tanto esquisita foi colocada à venda por US$ 6 mil dólares (equivalente a R$ 30 mil na cotação atual) e tem dado o que falar devido ao seu aspecto. A peça é uma fatia de picles tirada de um hambúrguer do McDonald's e arremessada no teto.

continua após publicidade .

A ideia inusitada partiu do artista Matthew Griffin, que batizou a obra de "Picles". Ela foi criada com o objetivo de instigar o espectador a refletir sobre o valor da arte, segundo ele alega. Ela está exposta no Michael Lett Gallery, em Auckland, na Nova Zelândia.

Ao jornal britânico The Guardian, o diretor da galeria Ryan Moore explicou que, apesar de parecer excêntrica, a obra de arte feita com um pepino em conserva tem um grande valor devido à mensagem subliminar, sobre o que é arte ou não, e como a sociedade decide isso.

continua após publicidade .

"De maneira geral, artistas não são aqueles que decidem se algo é ou não arte. São eles que fazem e criam as coisas. Se algo é valioso e tem significado como um trabalho artístico é a maneira que nós coletivamente como sociedade escolhemos usá-lo ou falar sobre".

Ele acrescentou: "Por mais que isso pareça um picles preso ao teto - e não há artifício lá, é exatamente o que é - há algo no encontro com isso como uma escultura ou um gesto escultórico".

A exibição da obra aumentou o interesse e as discussões presentes entre os amantes de arte em Auckland. Se a obra de arte for vendida por mais de R$ 30 mil, o novo proprietário de "Picles" receberá instruções sobre como recriar a peça em casa usando o picles do cheeseburger da rede de fast food.

continua após publicidade .

"Não se trata do virtuosismo do artista que está pendurado no teto da galeria. O que importa é o gesto, que é tão puro, tão alegre. É isso que o torna tão bom", disse Moore.

Nas redes sociais, muitos usuários ficaram divididos em relação à obra. Alguns acharam o conceito interessante e com um significado filosófico, capaz de levar o público a uma perspectiva fora do comum sobre a arte. Já outros não apenas consideraram "Picles" como uma peça engraçada, como também não entendem como alguém pagaria uma fortuna para levá-la para casa.

O "Picles" no teto lembrou as pessoas da obra de arte do artista italiano Maurizio Cattelan de uma banana colada na parede da galeria durante a exposição Art Basel em Miami, em 2019, vendida por US$ 120 mil. Mais tarde, ela foi arrancada da parede e comida pelo artista norte-americano David Datuna.

continua após publicidade .

Informações do site do UOL.

Veja:





Siga o TNOnline no Google News