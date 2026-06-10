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REVITALIZAÇÃO

Pichações do PCC são substituídas por mural da Copa em ação da Polícia Civil

A iniciativa busca recuperar espaços urbanos e reforçar a presença do poder público na comunidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 22:03:00 Editado em 10.06.2026, 22:05:16
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Pichações do PCC são substituídas por mural da Copa em ação da Polícia Civil
Autor A intervenção dá continuidade a uma série de projetos realizados nos últimos anos pela corporação em parceria com outros órgãos - Foto: PCDF

Pichações com referências ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foram removidas de muros da Vila São José, em Brazlândia (DF). As inscrições foram cobertas com tinta e deram lugar a um mural temático da Copa do Mundo em ação de revitalização urbana promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em parceria com a Administração Regional.

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A iniciativa busca recuperar espaços urbanos e reforçar a presença do poder público na comunidade. Segundo a PCDF, a proposta é eliminar símbolos associados à criminalidade que transmitem sensação de domínio territorial e intimidação aos moradores.

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A ação integra uma política permanente de prevenção criminal desenvolvida na região. De acordo com a polícia, a estratégia segue princípios da criminologia ambiental e da prevenção situacional do crime, que apontam que espaços urbanos conservados e ocupados pela comunidade tendem a reduzir a sensação de abandono e dificultar a atuação de grupos criminosos.


Pichações do PCC são substituídas por mural da Copa em ação da Polícia Civil
AutorFoto: PCDF

A intervenção dá continuidade a uma série de projetos realizados nos últimos anos pela corporação em parceria com outros órgãos. Em ações anteriores, muros alvo de pichações criminosas foram transformados em galerias a céu aberto com grafites produzidos por artistas do Distrito Federal (DF). As obras substituíram marcas ligadas ao crime por elementos culturais e mensagens voltadas à cidadania e ao pertencimento comunitário.

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Para o delegado-chefe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), Fernando Cocito, o enfrentamento às organizações criminosas vai além das ações repressivas. "A prevenção também exige a ocupação positiva dos espaços públicos, o fortalecimento da identidade comunitária e a demonstração permanente da presença do Estado", disse.

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