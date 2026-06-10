Pichações do PCC são substituídas por mural da Copa em ação da Polícia Civil
A iniciativa busca recuperar espaços urbanos e reforçar a presença do poder público na comunidade
Pichações com referências ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foram removidas de muros da Vila São José, em Brazlândia (DF). As inscrições foram cobertas com tinta e deram lugar a um mural temático da Copa do Mundo em ação de revitalização urbana promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em parceria com a Administração Regional.
📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana
A iniciativa busca recuperar espaços urbanos e reforçar a presença do poder público na comunidade. Segundo a PCDF, a proposta é eliminar símbolos associados à criminalidade que transmitem sensação de domínio territorial e intimidação aos moradores.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
A ação integra uma política permanente de prevenção criminal desenvolvida na região. De acordo com a polícia, a estratégia segue princípios da criminologia ambiental e da prevenção situacional do crime, que apontam que espaços urbanos conservados e ocupados pela comunidade tendem a reduzir a sensação de abandono e dificultar a atuação de grupos criminosos.
A intervenção dá continuidade a uma série de projetos realizados nos últimos anos pela corporação em parceria com outros órgãos. Em ações anteriores, muros alvo de pichações criminosas foram transformados em galerias a céu aberto com grafites produzidos por artistas do Distrito Federal (DF). As obras substituíram marcas ligadas ao crime por elementos culturais e mensagens voltadas à cidadania e ao pertencimento comunitário.
Para o delegado-chefe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), Fernando Cocito, o enfrentamento às organizações criminosas vai além das ações repressivas. "A prevenção também exige a ocupação positiva dos espaços públicos, o fortalecimento da identidade comunitária e a demonstração permanente da presença do Estado", disse.