Pfizer pede para Anvisa ampliar faixa etária de vacinação

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A empresa norte-americana, Pfizer-BioNTech expediu uma solicitação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, (30) para que instituição amplie a faixa etária de indicação da vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica.

A empresa norte-americana visa incluir adolescentes de 12 anos ou mais na bula do imunizante registrado no Brasil. Atualmente, a vacina Comirnaty é autorizada para pessoas com 16 anos ou mais.

O pedido para aumentar a faixa etária que pode receber o imunizante precisa de uma nova indicação na bula e deve ser feita pela própria Pfizer.

Para que os novos públicos sejam inclusos na bula, a farmacêutica precisa conduzir estudos que comprovem a relação de segurança e eficácia para essa faixa etária.

A Pfizer protocolou o pedido no dia 13 de maio e a Anvisa tem até 30 dias para avaliar a solicitação.

As vacinas contra a Covid-19 garantem proteção porque previnem a doença, especialmente nas formas graves, reduzindo as chances de morte e internações.

Embora não impeçam o contágio e nem a transmissão do vírus, a vacinação é essencial, já que induz o sistema de defesa do corpo a produzir imunidade contra o coronavírus pela ação de anticorpos específicos, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Com informações: CNN