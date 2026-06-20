PF vai investigar alerta falso da Defesa Civil após invasão hacker

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque cibernético que resultou no disparo de uma notificação falsa para várias regiões do país.

A principal hipótese é de que se trata de um ataque hacker coordenado. Como medida preventiva, a plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi retirada do ar. A secretaria informou, em nota, que está trabalhando para restabelecer o sistema o mais rápido possível, "quando todas as condições de segurança forem garantidas".

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Na madrugada de deste sábado (20), por volta de 1h30, uma notificação sonora foi enviada aos celulares da população pelo sistema da Defesa Civil, classificada como "alerta extremo" — geralmente reservada para desastres naturais iminentes. A mensagem, acompanhada de uma sirene alta, continha apenas a palavra “misantropia”, que significa aversão ou ódio à humanidade.

O funcionamento do sistema

O sistema da Defesa Civil foi criado para enviar alertas reais de desastres em áreas de risco iminente, como alagamentos ou outros eventos climáticos extremos que exijam que a população seja alertada. Em setembro do ano passado, uma série de testes foi realizada durante a implementação do sistema.

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Para receber as mensagens, não é necessário cadastro prévio. Os alertas são enviados conforme a cobertura do sinal do celular nos aparelhos compatíveis com as redes 4G e 5G.

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O alerta extremo é considerado pela Defesa Civil como o mais grave. Por ser de urgência imediata, o alarme soa mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso.

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Com informações da Agência Brasil