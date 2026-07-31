Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

PF troca tiros com suspeitos na área externa do Aeroporto de Guarulhos

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 17:14:00 Editado em 31.07.2026, 17:25:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros contra suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 31, na área externa ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Grande São Paulo.

Os suspeitos teriam tentado entrar na área restrita do aeroporto em quatro veículos para levar pacotes de drogas. Os agentes da PF perceberam a movimentação dos criminosos e interceptaram a ação da quadrilha. Ainda não há informações sobre feridos ou presos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aeroporto drogas Guarulhos PF quadrilha Tiroteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV