PF troca tiros com suspeitos na área externa do Aeroporto de Guarulhos
Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 17:14:00 Editado em 31.07.2026, 17:25:19
Agentes da Polícia Federal trocaram tiros contra suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 31, na área externa ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Grande São Paulo.
Os suspeitos teriam tentado entrar na área restrita do aeroporto em quatro veículos para levar pacotes de drogas. Os agentes da PF perceberam a movimentação dos criminosos e interceptaram a ação da quadrilha. Ainda não há informações sobre feridos ou presos.
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