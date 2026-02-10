Leia a última edição
Cotidiano

COTIDIANO

PF tem 47 mil inquéritos em aberto e tirou R$ 9,5 bi do crime organizado em 2025

Escrito por Weslley Galzo, Fausto Macedo e Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 22:01:00 Editado em 10.02.2026, 22:10:31
A Polícia Federal prendeu, ao longo do ano de 2025, um total de 25.997 investigados e condenados judicialmente por crimes diversos. No mesmo período, as equipes da PF realizaram 3.864 operações, executaram 11.605 mandados de busca e apreensão e confiscou R$ 9,5 bilhões de facções do crime organizado.

Os dados foram divulgados nesta terça, 10, pelo diretor-geral da PF, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que mantém como uma de suas metas prioritárias a descapitalização das quadrilhas que desafiam o poder público. Segundo o relatório compartilhado por Andrei, em 2025, as delegacias federais abriram 44.091 novos inquéritos. Foram relatados - concluídos - 46.552 inquéritos. Em andamento seguem 47.770 investigações em todo o País. A duração média de cada inquérito é de 452 dias. O índice de solução dos casos bateu em 85,25%.

Com um orçamento de R$ 1,93 bilhão, a PF conta um efetivo de 12.297 policiais.

Ainda de acordo com os dados oficiais, entre janeiro e dezembro do ano passado foram indiciados 42.514 investigados.

No combate ao tráfico de drogas, a PF apreendeu 73,1 toneladas de cocaína e 721,1 de maconha. Também erradicou 562,9 toneladas de maconha.

Foram apreendidas 2.471 armas, além de 198.113 munições.

Nas fronteiras, a PF fez 482 operações, cumpriu 81 mandados de buscas e prendeu 663 alvos. Indiciou 1.512 suspeitos.

O FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) - unidade especial das forças de segurança, que reúne a PF e polícias dos Estados -, efetuou 253 operações, prendeu 1.246 suspeitos e realizou 1.941 mandados de buscas, além de tirar das organizações do crime R$ 169 milhões.

De outro lado, as delegacias que investigam crimes cibernéticos fizeram 1.171 operações, indiciou 2.139 e resgatou 114 vítimas de abuso sexual infantojuvenil.

Na área do enfrentamento a infratores do meio ambiente, a PF promoveu a redução de desmatamento na Amazônia Legal (11,1%) e no Cerrado (11,5%).

Foram apreendidas ou destruídas 398 dragas e balsas, além de cinco desintrusões em terras indígenas.

POLÍCIA FEDERAL/BALANÇO/2025/ANDREI RODRIGUES
