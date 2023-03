PF resgata 19 paraguaios em condições análogas à escravidão no RJ

Da Redação

Trabalhadores foram encontrados durante Operação Libertatis

Dezenove pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas pela Polícia Federal (PF), em uma fábrica clandestina de cigarros, nesta segunda-feira (20), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, trabalhadores vieram para o Brasil com olhos vendados com a promessa de emprego na indústria têxtil.

A a ação foi desencadeada durante a Operação Libertatis, deflagrada com o objetivo de apurar e reprimir organização criminosa especializada nos crimes de tráfico de pessoas, redução a condição análoga à de escravo, fraude no comércio, sonegação por falta de fornecimento de nota fiscal e delito contra as relações de consumo.

Segundo a PF, as 19 pessoas resgatadas têm nacionalidade paraguaia. Todos estavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva: 12 horas por dia, sete dias por semana, em dois turnos - inclusive de madrugada - e sem descanso semanal.

Ainda conforme a Polícia Federal, os trabalhadores estavam em local sem as mínimas condições de higiene, convivendo com animais, esgoto a céu aberto e com os próprios resíduos da produção dos cigarros. Eles não recebiam qualquer remuneração pelos serviços prestados, tinham a liberdade de locomoção restrita e ainda eram forçados a laborar sem equipamentos de proteção.

A operação contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Receita Federal. Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

As informações são do G1

