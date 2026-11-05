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PF reprime crimes de abuso sexual infantojuvenil em ambiente virtual

O investigado poderá responder pelos crimes de aquisição, posse e armazenamento desse tipo de material

Escrito por Da Redação
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PF reprime crimes de abuso sexual infantojuvenil em ambiente virtual
Autor Foto: PF

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nessa quarta-feira (4/11), um mandado de busca e apreensão em Palmas, no âmbito de investigação sobre armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes pela internet.

A medida foi autorizada pela 3ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Palmas. O investigado poderá responder pelos crimes de aquisição, posse e armazenamento desse tipo de material.

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A investigação continua com a análise do material apreendido e com a realização de outras diligências para esclarecer os fatos, para identificar possíveis vítimas e para verificar a participação de outras pessoas.

Alerta

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.

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abuso sexual crimes na internet Polícia Federal segurança infantil vigilância parental
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