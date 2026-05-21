PF rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A Polícia Federal (PF) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (20), a rejeição da proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A corporação justificou a decisão argumentando que as informações apresentadas pelo banqueiro não eram inéditas e, consequentemente, não justificavam a assinatura do acordo de colaboração.

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Apesar da recusa por parte da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda não emitiu uma decisão definitiva sobre o caso. A equipe do procurador-geral, Paulo Gonet, estuda a possibilidade de solicitar complementos à proposta inicial para avaliar se a colaboração ainda pode ser viabilizada.

Com esse cenário, a estratégia da defesa do banqueiro deve ser buscar um alinhamento direto com a PGR para tentar salvar o acordo.

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Vorcaro está preso desde o início de março, por determinação do ministro André Mendonça, e começou a negociar a delação no dia 19 do mesmo mês. Após cerca de 45 dias de tratativas, a defesa entregou o material aos investigadores.

No entanto, a força-tarefa da PF e da PGR adotou critérios rígidos, exigindo que o empresário apresentasse provas que fossem além dos indícios já encontrados em seu próprio celular apreendido. A conclusão dos investigadores foi a de que Vorcaro realizou uma delação seletiva, omitindo detalhes essenciais sobre personagens relevantes.

O cenário do banqueiro tornou-se ainda mais delicado nas últimas semanas, com a deflagração de duas novas fases da Operação Compliance Zero, que aumentaram a pressão sobre sua defesa.

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Uma das etapas teve como alvo o senador Ciro Nogueira (PP-PI), investigado sob a suspeita de receber uma mesada do Banco Master, acusação negada pelo parlamentar.

A outra fase culminou na prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel, ocorrida na semana passada. Ele é suspeito de envolvimento no pagamento de um grupo de milicianos que seria utilizado pelo filho para atacar adversários.