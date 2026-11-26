PF realiza operação contra fraude de R$ 494 mil em benefícios assistenciais
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 26, a Operação Não Compensa para apurar o uso de identidades e documentos falsos para obtenção fraudulenta de benefícios assistenciais no Amazonas.
De acordo com a PF, documentos com informações falsas estariam sendo usados para a criação de identidades inexistentes e a posterior solicitação de benefícios assistenciais.
Em nota, a PF afirma que o prejuízo é estimado em cerca de R$ 494 mil e que parte dos pagamentos indevidos foi suspensa ou encerrada.
Na ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão com o objetivo de reter documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir com as investigações e com a identificação de outros envolvidos.
Ainda segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, com o agravante de ter sido cometido contra entidade pública, falsificação ou uso de documento falso e associação criminosa.
Durante a ação, a PF identificou o armazenamento irregular de combustível e prendeu em flagrante o responsável.