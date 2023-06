PF prende três que tentaram embarcar explosivos em voo no Pará

A Polícia Federal prendeu na tarde desta segunda-feira, 12, três homens suspeitos de tentarem embarcar com explosivos em voo no Aeroporto Internacional de Belém. As detenções ocorreram após a PF apreender no sábado, 10, 'dez explosivos cilíndricos improvisados' em uma mala que seria despachada em voo de Belém a Macapá.

Os três investigados foram detidos preventivamente - sem data para a prisão acabar - no bojo da Operação Hefesto. Segundo a PF, o nome da ofensiva faz referência ao 'deus das armas e do fogo, na mitologia grega'.

Dois alvos foram abordados em um em voo que havia partido de Macapá e pousou em Belém. O terceiro foi detido no aeroporto, onde esperava os outros dois. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão deste último, em Ananindeua, a PF encontrou 'artefatos semelhantes' aos apreendidos no sábado.

O trio foi ouvido na Superintendência da PF no Pará e depois encaminhado ao sistema prisional. Segundo a PF, eles serão indiciados por expor aeronave a perigo e por possuir artefato explosivo.

Os explosivos foram apreendidos no sábado, 10, para serem periciados, após o esquadrão antibomba da Polícia Militar neutralizar o material. A mala em que os artefatos estavam foi identificada na vistoria do raio-x do aeroporto. Com auxílio do canil do esquadrão antibombas, a PM desmantelou os objetos.

De acordo com a PF, uma análise preliminar indica que os artefatos são explosivos pirotécnicos. O laudo da perícia ainda não foi concluído e os vão passar por análise química. A investigação também aponta para a possibilidade de que os artefatos seriam usados um show musical, diz a corporação.