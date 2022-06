PF prende oito por roubo de cargas em rodovias de São Paulo

Redação (via Agência Estado)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 2, a Operação Rapina, contra suposta quadrilha especializada no roubo de cargas nas estradas do interior paulista. Os investigadores identificaram ao menos nove roubos realizados pelo grupo entre julho de 2020 e março de 2022 em Campinas.

Agentes cumpriram oito mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Monte Mor e Sumaré. As ordens foram expedidas pelo juízo de Campo Limpo Paulista, também no interior do Estado. A investigação foi realizada em conjunto com o Ministério Público (MP) de São Paulo e durou cerca de um ano e meio.

A ofensiva apura supostos crimes de organização criminosa e roubo com emprego de arma de fogo, cujas penas, somadas, podem chegar a 24 anos de reclusão, segundo informações da Polícia Federal.