PF prende novos envolvidos em ataques às sedes dos Três Poderes

Viaturas da Polícia Federal durante quinta fase da operação Lesa Pátria, no Distrito Federal

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (7), mandados de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos nos atos de depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em 8 de janeiro, em Brasília. Os mandados fazem parte da 5ª fase da Operação Lesa Pátria.

Ao todo são cumpridos três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos no Distrito Federal. A investigação apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Até agora, as cinco fases da operação Lesa Pátria já cumpriram mandados de prisão preventiva de 16 suspeitos, além de 31 mandados de busca e apreensão. Na última sexta-feira (3), a quarta fase da operação prendeu outros três suspeitos e cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e DF.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam, já que a operação é permanente, com atualizações periódicas do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.





