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PF prende homem em flagrante em operação contra crimes de abuso sexual infantojuvenil

A prisão está no âmbito da 11ª fase da Operação Voz da Infância realizada em Goiânia/GO

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PF prende homem em flagrante em operação contra crimes de abuso sexual infantojuvenil
Autor Foto: PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (3/11), a 11ª fase da Operação Voz da Infância, com o objetivo de combater crimes relacionados ao armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Goiânia/GO. Um homem foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Goiás para a adoção das providências cabíveis.

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As mídias digitais apreendidas serão submetidas à perícia, a fim de identificar possíveis outros crimes e verificar o eventual envolvimento de terceiros.

Alerta

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.”

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