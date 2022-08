PF prende homem com quase 1 tonelada de maconha, na Via Dutra, no Rio

Vinicius Neder (via Agência Estado)

A Polícia Federal (PF) prendeu na madrugada deste sábado um homem que transportava quase uma tonelada de maconha na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio. A carga, de 890 quilos, estava na cabine da carreta dirigida pelo homem, de 40 anos. Ele foi preso em flagrante.

Segundo a assessoria de imprensa da Superintendência da PF no Rio, policiais federais da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) abordaram o suspeito em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, na porção fluminense do Vale do Paraíba.

A carga foi apreendida e levada para a sede da Superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá, no Centro da capital fluminense. O preso em flagrante também foi levado para lá. Conforme a PF, a pena para o crime de tráfico d drogas, pelo qual o homem foi preso em flagrante, pode chegar a 15 anos de prisão.