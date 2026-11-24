Elvis Riola de Andrade, o Cantor, foi preso na manhã desta terça-feira, 24, em uma pousada na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ele é o principal alvo da Operação Disfonia, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO-SP), da Polícia Federal, e pelo Grupo de Atuação especial de Combate ao crime Organizado (Gaeco), no Ministério Público de São Paulo.

Ex-diretor da Escola de Samba Gaviões da Fiel, Cantor é acusado de liderar uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro. Sua prisão foi decretada pelo juiz Djalma Moreira Gomes Junior, da Vara regional de Garantias, de Osasco, Grande São Paulo. Durante a prisão, ele reagiu e tentou se livrar do celular, atirando-o em direção à piscina da pousada.

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Em 2024, ele chegou a ser detido na Bolívia e depois na Argentina, mas logo ao chegar ao Brasil, na noite de 11 de janeiro, "Cantor" foi solto por habeas corpus preventivo concedido por decisão monocrática da ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pedido da defesa, ainda em dezembro. A decisão foi mantida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, entrou com embargos de declaração contra decisão. Cantor havia sido condenado a 16 anos de prisão pela morte de um agente prisional de São Paulo.

De acordo com a apuração da FICCO-SP, conduzida pelo delegado Daniel Vizicato, foi possível identificar movimentações financeiras consideradas "incompatíveis com a capacidade econômica declarada do investigado", bem como o uso de "familiares, empresas e terceiros" para movimentação de recursos e aquisição de patrimônio, entre os quais, a empresa Imaginare Administração de Imóveis próprios e de terceiros Ltda.

Além disso, ode acordo com a decisão do magistrado que decretou a prisão, o delegado constatou em movimentações financeiras feitas pela mulher de Cantor, Lilian Caetano de Andrade, e por outra empresa, a WL Studio Ltda, indícios que "demonstrariam participação na gestão de atividades relacionadas ao tráfico de drogas, administração de pontos de venda de entorpecentes, cobrança de valores e controle financeiro do grupo". Lilian foi presa em Corumbá (MS), quando tentava entrar na Bolívia.

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Cantor é apontado por setores de inteligência da PM como integrante do PCC, "mantendo vínculos com diversos investigados e exercendo papel de liderança na estrutura criminosa investigada". Os federais, com o apoio da Polícia Militar de São Paulo cumpriram cinco mandados de prisão e onze de busca e apreensão em São Paulo, Cotia, Praia Grande, Sorocaba e São Bernardo do Campo, além de Ilha Grande (RJ), Angra dos Reis e Corumbá.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores dos suspeitos até o limite de R$ 45,6 milhões. Cantor cumpriu onze anos da pena de 16 anos pela execução de um agente penitenciário, ocorrida em 2009. Em 2011, ele foi colocado em liberdade pelo juiz do Tribunal do Júri, em razão da sentença ainda não ter transitado em julgado. Em 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo reiterou a decisão que condenou "Cantor" e aumentou a pena para 16 anos em regime fechado.

Dessa forma, decretou novamente a prisão preventiva do acusado. Ele estava foragido na Bolívia, onde vivia com os filhos, mas foi preso em janeiro deste ano após autoridades estrangeiras e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) levantarem informações sobre seu paradeiro. Foi após ser detido ali e enviado ao Brasil, que ele obteve o habeas corpus no STJ. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa ou a de sua mulher. O espaços segue aberto.

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Até uma empregada doméstica do Cantor teria sido usada pelo acusado para o registro de imóveis e veículos, a fim de blindar o patrimônio da família. Ao todo a Justiça decretou a prisão de sete pessoas no inquérito, duas quais já haviam sido presas na sexta-feira, dia 20, e na segunda-feira, dia 23.

A FICCO/SP é composta pela Polícia Federal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, por meio das polícias Militar e Civil.