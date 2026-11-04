PF prende 26 por controle do tráfico de armas e drogas na fronteira com o Paraguai

A Polícia Federal executa nesta quarta-feira, 4, 76 mandados de busca e apreensão, 25 mandados de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária, em uma operação contra uma organização criminosa transnacional investigada por tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e crimes violentos, como sequestros, torturas, atentados e homicídios. A Justiça Federal de Campo Grande determinou o afastamento de três policiais civis de Mato Grosso do Sul suspeitos de envolvimento com o grupo, que atuaria na região de fronteira entre Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A investigação apura a atuação de uma "organização criminosa transnacional" liderada por um núcleo familiar e associada a facções criminosas, com participação de policiais militares e um policial rodoviário federal.

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Segundo as investigações, a organização utilizava armamento, estruturas de apoio e veículos blindados para exercer controle territorial e intimidar grupos rivais na região de fronteira.

A Operação Ifrit cumpre medidas judiciais em Mato Grosso do Sul e outros seis Estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Rondônia.

As investigações apontam que drogas e armas eram obtidas na Bolívia, no Peru e no Paraguai, abastecendo redes de distribuição no Brasil e rotas internacionais de tráfico de entorpecentes destinadas à Europa, especialmente à Espanha e a Portugal.

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O nome da operação faz alusão aos ifrits, seres sobrenaturais da mitologia árabe e da tradição islâmica, descritos como criaturas formadas de fogo sem fumaça.