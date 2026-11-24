A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 24, três operações simultâneas para desarticular um esquema criminoso envolvendo golpes digitais, fraudes em apostas online e falsas ofertas de emprego no exterior. Segundo a corporação, os suspeitos investigados nas operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce movimentaram ao menos R$ 4,3 bilhões por meio de criptoativos. Até o momento, policiais federais prenderam 25 suspeitos.

Em uma das frentes da investigação, o juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5.ª Vara Federal de Santos, determinou uma busca patrimonial em todo o território nacional para identificar imóveis registrados em nome de MC Ryan e das empresas Bololo Music e Entretenimentos Ltda. e Ryan SP - Holding Patrimonial Ltda. Os bens localizados serão alvo de sequestro judicial até o limite de R$ 1,63 bilhão.

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Ao Estadão, a defesa de MC Ryan informou que "não tem conhecimento sobre a existência de novas ordens de bloqueio patrimonial no âmbito desta nova ação da Polícia Federal".

MC Ryan SP, um dos funkeiros mais famosos do País, foi preso em abril na Operação Narco Fluxo, investigação que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC), por meio de bets e rifas ilegais.

Segundo a PF, Ryan atuava "como líder e beneficiário econômico da engrenagem, utilizando empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para mesclar receitas legítimas com recursos provenientes de apostas ilegais e rifas digitais".

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Em maio, a desembargadora Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mandou soltar MC Ryan.

Nesta manhã, cerca de 130 policiais federais cumprem 72 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no âmbito da Operação Narco Azimut III. As diligências ocorrem nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, em São Paulo, além de Foz do Iguaçu.

Já as operações Narco Oriente e Narco Alicerce abrangem endereços em São Paulo, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Piedade e Charqueada (SP), Recife, Cidade Ocidental (GO), Porto Alegre e Brasília.

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As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão na Operação Narco Azimut III e de R$ 3,2 bilhões na Narco Oriente, além de restrições à movimentação de empresas e à transferência de patrimônio.

No âmbito da Operação Narco Alicerce, foram determinados bloqueios de bens, direitos e valores, com destaque para imóveis de alto padrão vinculados a investigados da Operação Narco Fluxo.

Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos.